Minden: Steinzeit-Schmuck im Mindener Museum kreieren

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:54 Uhr

Das Mindener Museum lädt Kinder ab sechs Jahren zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern am 11. Dezember um 14:00 Uhr zu einem steinzeitlichen Schmuckworkshop ein. Gemeinsam entdecken die Teilnehmer*innen große und kleine Erfindungen der Jungsteinzeit und kommen dem handwerklichen Geschick der Steinzeit-Menschen auf die Spur. Denn bereits vor 5000 Jahren zeigten die Menschen beim Gestalten von Ketten, Armbändern und Anhängern viel Kreativität. Bei der Herstellung ihrer Schmuckstücke bedienten sie sich in der Natur und gestalteten aus Tierzähnen, Knochen, Geweih und Gestein unterschiedlichste Formen. Materialien wie Gräser, Baumrinde, Muscheln oder kleine Lederstückchen dienten ebenfalls der Schmuckherstellung. Doch warum tragen die Menschen überhaupt Schmuck? Einfach, weil es schön aussieht oder steckt dahinter noch eine andere Funktion? Und wie gelangten Bernstein- und Muschelanhänger in der Steinzeit ohne Flugzeug und Auto von den Küsten in hunderte Kilometer entfernte Regionen? Antworten auf diese rätselhaften Fragen erhalten die Teilnehmer*innen bei einer spannenden Führung im Museum. Anschließend sind eigenes Geschick und Kreativität gefragt: Jedes Kind bedient sich aus der umfangreichen Materialkiste und fertigt seinen eigenen Steinzeitschmuck.

Pro Kind kostet die Aktion 7 €. Der Eintritt für Begleitpersonen beträgt 2 €. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de. Auskunft erteilt Kristin Saretzki, Telefonnr.: 0571-9724021, k.saretzki@minden.de.

