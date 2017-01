Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 10:34 Uhr

Endlich Sommerferien! Zeit, die Sonne zu genießen und spannende Abenteuer zu erleben. Das ist nicht nur in fernen Urlaubszielen, sondern auch hier in Minden möglich. Unter dem Motto „Urlaub vor Ort“ bietet die Stadt Minden in den Sommerferien 2017 wieder bunte Ferienprogramme für Kinder im Grundschul- und Jugendalter an. Das Programm richtet sich an die Kinder berufstätiger Eltern, die ihren Wohn- oder Arbeitsort in Minden haben. Anmeldungen sind bis zum 8. März möglich. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Minden hat das Betreuungsangebot in Kooperation mit dem Freizeitmitarbeiterclub (FMC) und den städtischen Jugendhäusern zusammengestellt. Es reicht von Bastelangeboten über Ausflüge und sportliche Aktivitäten bis hin zum Kinderzirkus. Das Programm wird maßgeblich durch Spenden Mindener Unternehmen unterstützt, so dass nur geringe Elternbeiträge anfallen. Für Kinder von sechs bis 13 Jahren werden im Rahmen von „Urlaub vor Ort“ insgesamt drei Programme angeboten: In den ersten zwei Ferienwochen (17. Juli bis 21./22. Juli und 24. Juli bis 28./29. Juli) läuft ein elftägiges Programm. Die Kinder und Jugendlichen werden in einer der drei Jugendeinrichtungen – Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank, Kinder- und Jugendhaus Alte Schmiede sowie Jugendhaus Geschwister Scholl – betreut. Die Betreuung ist von 7.30 Uhr bis 17 Uhr gewährleistet. Zu dem Programm gehört ein dreitägiger Aufenthalt im Jugendgästehaus Weichselland in Hülsede Meinsen oder im Naturfreundehaus Vehrte bei Osnabrück. An den betreffenden Tagen wird keine zusätzliche Betreuung vor Ort in Minden angeboten. Die Kosten belaufen sich auf 130 Euro (für Geschwisterkinder: 85 Euro). Eine weitere elftägige Betreuung wird vom 14. bis zum 18. August sowie vom 21. bis zum 25. August im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank angeboten. Die Betreuung ist dort von 7.30 Uhr bis 17 Uhr gewährleistet. Drei der elf Tage werden im Haus Weichselland in Hülsede Meinsen verbracht. Während des Aufenthalts findet vor Ort im Jugend- und Kreativzentrum Anne Frank keine Betreuung statt. Es fallen 130 Euro Elternbeitrag an (für Geschwisterkinder: 85 Euro). Am 31. Juli startet für die Altersgruppe der sechs- bis 13-Jährigen ein sechstägiges Programm, bei dem die Nachmittage dem Motto „Zirkus“ gewidmet sind. Bis zum 5. August studieren die Kinder ein Zirkusprogramm ein, das sie in einer Gala-Vorstellung am Ende präsentieren. Das Programm läuft täglich von 13 Uhr bis 17 Uhr. Die Kosten liegen bei 50 Euro. Wer die Frühbetreuung in Anspruch nimmt, bezahlt für die sechs Tage 75 Euro.

Das Programm gibt es auch im Internet unter www.minden.de. Anmeldungen nimmt Sigrun Lohmeier von der Stadt Minden bis zum 8. März 2017 per E-Mail unter: s.lohmeier@minden.de oder telefonisch unter 0571/89-274 entgegen.

Quelle: Stadt Minden