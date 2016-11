Minden: Veröffentlichung von Sommerferienaktionen von Trägern der freien Jugendhilfe in Broschüre

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:24 Uhr

Das Jugendamt der Stadt Minden veröffentlicht im Jahr 2017 wieder die Broschüre „Ferien in Minden“. Hier werden neben den städtischen Sommerferienangeboten auch Veranstaltungen freier Träger aufgeführt, um interessierten Eltern, Kindern und Jugendlichen einen möglichst umfangreichen Überblick über Sommerferienaktionen für junge Menschen in Minden geben zu können.

Freie Träger, die ihre Veranstaltung in dieser Broschüre noch veröffentlichen möchten, wenden sich bitte bis zum 15. Januar 2017 beim Jugendamt der Stadt Minden an den Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz, Frau Thoring, Telefon: 0571-89467 oder per E-Mail an: d.thoring@minden.de.

Quelle: Stadt Minden