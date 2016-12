Moers: Alle Wunschbaumgeschenke sind verpackt

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 15:18 Uhr

Große Bescherung an Heiligabend: Freiwillige Bürgerinnen und Bürger sowie helfende Hände der Stadtverwaltung haben am Mittwoch, 14. Dezember, die Geschenke der Moerser Wunschbaumstandorte verpackt. Dem Aufruf des Kinder- und Jugendbüros folgten insgesamt 15 fleißige Helferinnen und Helfer. Auch in diesem Jahr konnten alle Wünsche erfüllt werden. Insgesamt kamen bei der Aktion des Vereins „Klartext für Kinder“ etwa 900 Geschenke zusammen. In den kommenden Tagen werden sie an die Kinder- und Jugendeinrichtungen verteilt.

Quelle: Moers – Pressestelle