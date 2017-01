Moers: Ausschuss für Bürgeranträge am 24. Januar diskutiert Verkehrsthemen

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 15:26 Uhr

Verkehrs- und Abfallangelegenheiten bilden erneut die Schwerpunkte des Ausschusses für Bürgerantrage. Die erste Sitzung in diesem Jahr findet am Dienstag, 24. Januar, um 16 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, statt. Themen sind unter anderem der Wunsch nach der Entfernung von Stelen in der Heinrichstraße, die Parksituation in einem Teil der Straße „Wiedekamp“ und das Fahrradfahren in der Rheinberger Straße. Zudem liegen Anträge zu Füllstandsensoren für Altglascontainer und die Verwertung von Weihnachtsbäumen für das Biomasse-Kraftwerk vor. Die Sitzung ist öffentlich.

Quelle: Moers – Pressestelle