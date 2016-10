Moers: Auswertung des Projekts „Generation 55plus“ liegt vor

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:14 Uhr

Im Oktober 2015 hat die Stadt Moers an 2.000 Bürgerinnen und Bürger ab 55 Jahren einen Fragebogen zur „Generation 55plus – Lebensqualität und Zukunftsplanung“ geschickt. Die Ergebnisse liegen nun in Form eines wissenschaftlichen Berichts vor, der im Buchhandel erhältlich ist: Baldo Blinkert, Generation 55plus: Lebensqualität und Zukunftsplanung, LIT-Verlag. Eine Erkenntnis ist, dass die eigene Lebenszufriedenheit mit aktivem Verhalten (z. B. körperlichen Aktivitäten, ehrenamtliches Engagement) und aktiven Orientierungen wie Neugier und Offenheit zusammenhängt. Die Studie wurde im Auftrag der KOSIS-Gemeinschaft durch das Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaften (FIFAS) in den Städten Bielefeld, Freiburg, Karlsruhe, Moers, Villingen-Schwenningen und dem Kreis Mettmann durchgeführt. Ergänzend plant die Stadt Moers eine eigene Veröffentlichung zu den Moerser Umfrageergebnissen.

Quelle: Moers – Pressestelle