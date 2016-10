Moers: Bankspende: Quartiersbüro Rheinkamp ist jetzt im doppelten Sinn einladend

Pressemeldung vom 20. Oktober 2016, 16:50 Uhr

„Hier fehlt eine Bank, vor allem für Senioren. Außerdem könnten Blumen nicht schaden“, dachten Nutzer und Mitarbeiter des Quartiersbüros Rheinkamp in der Isergebirgsstraße. Und wie der Zufall es manchmal will, gab es ein Gespräch zur rechten Zeit am rechten Ort. „Ich habe Wilma van Dyck vom FC Meerfeld vom Quartiersbüro und unseren Ideen erzählt und sie ist daraufhin gleich aktiv geworden. Das war eigentlich gar nicht mein Ziel“, erzählt Leiterin Tanja Reckers. Seit Mitte Oktober laden nun eine schicke Holzbank und Pflanzkästen zum Verweilen ein. Der FC Meerfeld hat die Bank gespendet, die Pflanzen kommen von der Repelener Floristin Elise Weinand und einen kleinen Pflanztopf haben die Damen der Sitzgymnastikgruppe der AWO-Begegnungsstätte bezahlt, die von Wilma van Dyck betreut wird. „Jetzt sieht unser Büro gleich viel einladender aus“, freut sich Reckers „Und genau so soll es sein! Meine Kollegen und ich sitzen zwar hier im Büro, aber es ist ein Büro für die Bewohner des Stadtteils!“ Warum nicht auch mal zum Kaffeetrinken und Klönen mit anderen im Quartiersbüro treffen? „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Menschen das Büro auch als Treffpunkt und Raum für Aktivitäten wahrnehmen. Unsere Sprechzeiten können in diesem Sinne gerne wörtlichen verstanden werden.“ Das Quartiersbüro Rheinkamp ist ein Projekt des Caritasverbands Moers-Xanten e.V. im Auftrag der Stadt Moers und gefördert durch das Gesundheitsministerium. Seit Beginn dieses Jahres bekommen hier Anwohner von Rheinkamp-Mitte, Eick-West und Utfort Informationen und Beratung in allen Lebenslagen und für jedes Alter, zum Beispiel zum Thema Rente.

Infobox: Sprechstunde Quartiersbüro: montags 13 bis 15 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung; Sprechstunde Allgemeine Sozialberatung: mittwochs 9 bis 10 Uhr; Rentenberatung: donnerstags 15.30 bis 17 Uhr; Suchtberatung: jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 10 bis 12 Uhr Weitere Infos: Telefon: 0 28 41 / 884849-0.

Quelle: Moers – Pressestelle