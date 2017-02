Moers: Bibliothek Moers ist am 10. März „The place to be“

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 15:40 Uhr

„The place to be“ – unter diesem Motto steht die „Nacht der Bibliotheken 2017“: Am Freitag, 10. März, hat die Bibliothek Moers im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) von 17 bis 23 Uhr zahlreiche Angebote für die Besucherinnen und Besucher. „Die Bibliothek ist nicht nur eine Ausleihstelle, sondern ein Platz zum Lernen, Treffen und Träumen für alle Altersgruppen“, erläutert Bibliotheksleiterin Eva Schmelnik-Tommes. Das spiegelt sich in den vielfältigen Angeboten des Abends. Ursula Friebel (Organisatorin) und Barbara Kraayvanger (Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek) haben gemeinsam mit dem Bibliotheksteam ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie zusammengestellt.

Aus alten Büchern kleine Kunstwerke schaffen „Für die jungen Besucher gibt es zahlreiche Mitmachangebote wie die Buttonherstellung oder Brettspiele ab zehn Jahren“, erläutert Barbara Kraayvanger. Zudem ist eine kleine Ausstellung über Gute-Nacht-Geschichten zu sehen. Nicht nur für die „Kleinen“, sondern auch für die „Großen“ sind diverse Sportspiele sowie Karaoke auf der Konsole WII gedacht. Ideen für das Upcycling von alten Büchern erhält man beim Bookogami: ausgewählte Bücher werden nach Origami-Art zu kleinen Kunstwerken gestaltet. In der 2. Etage erwartet die Gäste eine kleine Wellness-Lounge: die „Mobile Massagepraxis Moers“ sowie Gabriele Braun von der Elefanten-Apotheke mit Informationen zum Thema Aroma-Therapie. In Kooperation mit der vhs Moers – Kamp-Lintfort präsentiert Dozentin Iris Meuser Tipps und Tricks für Make-up mit wenig Aufwand. Für den musikalischen Teil sorgen Schülerinnen und Schüler der Gesangsklasse Eva Dannenberg mit „Oldies“ und aktuellen Hits.

Auch Ausleihen möglich Beim „Mitbringpicknick“ können die Besucherinnen und Besucher bei gutem Essen ins Gespräch kommen. Wer nichts mitbringen möchte, kann sich mit Speisen und Getränken aus dem Café Pilatus versorgen. Während des gesamten Abends kann natürlich ganz regulär gestöbert und auch ausgeliehen werden. „Mit der Beteiligung an der Nacht der Bibliotheken kommen wir auch einem Wunsch der Leserinnen und Leser nach, die schon immer mal davon geträumt haben, die halbe Nacht in der Bibliothek zu verbringen“, erklärt Ursula Friebel. Neben den Kooperationspartnern erhält die Bibliothek Unterstützung durch die Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens und der Elefanten-Apotheke in Moers-Schwafheim.

Quelle: Moers – Pressestelle