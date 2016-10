Moers: Carsharing ist in Moers jetzt umweltschonend

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 16:50 Uhr

Mit einem Hybrid-Fahrzeug sind Kunden des einzigen Moerser Carsharing-Anbieters ab sofort unterwegs. Das Unternehmen „Stadtmobil“ stellt einen Toyota Yaris Hybrid an der Gabelsberger Straße (Parkplatz der Diakonie) bereit. Der städtische Klimaschutzmanager Giovanni Rumolofindet’s gut: „Das ist ein gutes Zeichen. Besonders im Stadtverkehr sind Hybridfahrzeuge besonders sinnvoll.“ Und auch die Ausstattung ist top, weiß Stadtmobil-Geschäftsführer Matthias Kall. „Der Wagen hat ein tolles Sound System und ist insgesamt deutlich besser als der Opel Corsa, den wir vorher hatten.“ Seit Ende 2013 ist Stadtmobil auch in Moers. Insgesamt gibt es in mehr als 100 Städten in NRW über 1.000 Standorte.

Quelle: Moers – Pressestelle