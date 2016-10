Moers: Die Herren von Moers und ihre Burg: Führung durch die Dauerausstellung

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:07 Uhr

Das Grafschafter Museum bietet seit einiger Zeit regelmäßig Führungen für Erwachsene oder Familien an. Grund genug, sich das Museum mal genauer anzuschauen. Das Thema der Dauerausstellung lautet „Die Herren von Moers und ihre Burg“ (Foto: Christian Spieß). Was viele nicht wussten: Die Geschichte der Herren von Moers ist spannend und mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Sie beherrschten einmal ein Machtgebiet von der Ijssel bis zur Mosel. Eher unbekannt ist, dass Graf Adolf eine gefährliche Liebschaft beförderte und dadurch einen Krieg riskierte. Oder, dass die Moerser eines Tages ihr schönes Schloss nutzten, um ihr Vieh vor Hochwasser zu schützen. Diese und andere Aspekte der Moerser Geschichte werden in der öffentlichen Führung am Mittwoch, 19. Oktober, 17 Uhr, erzählt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Besucherinnen und Besucher zahlen lediglich den Museumseintritt.

Infobox: Der Eintritt kostet für Familien 4,50 Euro, Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder ab 6 Jahren 1 Euro.

Quelle: Moers – Pressestelle