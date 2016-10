Moers: E-Fahrzeuge parken am Nordring ohne Gebühren

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:13 Uhr

Der Parkplatz Nordring ist für Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichen ab sofortkomplett kostenfrei – ohne zeitliche Beschränkung. Bürgermeister Christoph Fleischhauer (3.v.l.) und der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp (2.v.r.) haben den Parkplatz am Donnerstag, 20. Oktober, offiziell freigegeben (Foto: pst). Ladesäulen gibt es hier zwar noch nicht, aber auch dazu führt der Klimaschutzmanager Giovanni Rumolo bereits Gespräche. „Zunächst war es uns wichtig, ein Zeichen für Elektromobilität zu setzen. So langsam nimmt das Thema Fahrt auf.“ Gesetzesgrundlage für die Gebührenbefreiung ist das Elektromobilitätsgesetz, das am 5. Juni 2015 in Kraft getreten ist. In Moers gibt es derzeit insgesamt 12 E- Fahrzeuge, 37 sind es im Kreis Wesel.

Quelle: Moers – Pressestelle