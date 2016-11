Moers: Ein Schulabschluss für den Karrierestart

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:39 Uhr

Ein erfolgreicher Schulabschluss ist die Voraussetzung für den Einstieg in das Berufsleben. Am Montag, 5. Dezember, um 19 Uhr, veranstaltet die vhs Moers – Kamp-Lintfort einen Informationsabend zu ihren Bildungsangeboten. In Abendschulform können Interessierte den Hauptschulabschluss und/oder „mittleren Schulabschluss“ nachholen. Bei der Auftaktveranstaltung erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr zu dem Ablauf der Kurse und erhalten die Möglichkeit, persönliche Anmeldetermine zu vereinbaren. Veranstaltungsort ist die Heinrich-Pattberg-Realschule Moers, Uerdinger Straße 70.

Infobox: Weitere Informationen bei vhs-Fachbereichsleiter Hans-Dieter Veldhoen: Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 2. OG, Raum 05, oder unter Telefon 0 28 41 / 201 – 566.

Quelle: Moers – Pressestelle