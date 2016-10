Moers: Engagierte Bürger bringen alten Spielplatz auf Vordermann

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 13:47 Uhr

Jetzt macht das Toben auf dem Spielplatz am Sandsteinweg in Asberg wieder Spaß – dank der Spielplatzpaten Kerstin und Christoph Moß und vielen fleißigen Nachbarn. Als die Familie mit ihrem ehrenamtlichen Engagement vor zwei Jahren begann, war dort nichts mehr außer altem Sand. Ihr Ziel: Dem Spielplatz neues Leben einhauchen. Im Frühjahr fand eine Bürgerbeteiligung statt, um die Wünsche der Kids und Anwohner abzufragen. Nach kurzer Zeit entstand die Idee, die ehemalige Matschanlage wieder in Betrieb zu setzen und neu zu bauen. Sofort erklärten sich einige Anwohner bereit mitzuhelfen. So ist Ende September eine schöne Bürgeraktion entstanden.

Weitere Ideen werden umgesetzt „Wir haben eine neue Matschanlage gekauft und vom Hersteller einbauen lassen. Gemeinsam mit den Spielplatzpaten und den Nachbarn haben wir etwa 30 Tonnen Spielsand eingefüllt“, erläutert Mark Bochnig vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt. Nach vier Stunden und etlichen Schubkarren voll Sand war das Werk vollbracht. „Für die Kids war es ein Riesenspaß. Sie haben fleißig mit geschüppt. Alle wollten anpacken.“ Nur durch das bürgerschaftliche Engagement konnte die Aktion so zeitnah umgesetzt werden. „Kosten haben wir natürlich auch gespart.“ Und das Projekt Sandsteinweg ist noch nicht vorbei. Ein paar weitere Ideen aus der Bürgerbefragung werden umgesetzt, z. B. ein kleiner Niedrigseil-Kletterparcour mit Rutsche. Wenn die Betonfundamente ausgehärtet sind, heißt es jetzt aber erst einmal: Wasser marsch am Sandsteinweg!

Quelle: Moers – Pressestelle