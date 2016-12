Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 16:52 Uhr

Für alle, die sich schon ein wenig mit Excel auskennen, aber etwas tiefer einsteigen möchten, bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort das Seminar „Excel – Teil 2“ an. Es geht z. B. um „Wenn-Funktionen“. Beginn ist am Dienstag, 10. Januar. Der Kurs findet über zwei Wochen zweimal wöchentlich in Moers statt. Anmeldungen über Telefon 02841 / 201-565.

Quelle: Moers – Pressestelle