Moers: Frauen-Workshop im Quartiersbüro Rheinkamp: Zeit für den Wiedereinstieg

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 14:29 Uhr

Welcher Beruf lässt sich mit meiner Familie vereinbaren? Traue ich mir den Wiedereinstieg in den Beruf zu? Wie kann ich diesen angehen? Um diese Fragen geht es beim Workshop „Zeit für den Wiedereinstieg“ am Donnerstag, 2. Februar, ab 9 Uhr, im Quartiersbüro Rheinkamp (Isergebirgsstraße 38). Zwei Referentinnen bieten im Rahmen des Projektes „Perspektive Wiedereinstieg“ eine professionelle und fundierte Beratung für Berufsrückkehrerinnen an. Dabei setzen sie sich mit der Zukunftsperspektive der Teilnehmerinnen auseinander, definieren berufliche Ziele, arbeiten Kompetenzen heraus und erstellen einen individuellen Handlungsplan. Das Angebot ist kostenfrei. Das Quartiersbüro Rheinkamp ist ein Projekt des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. im Auftrag der Stadt Moers und gefördert durch das Gesundheitsministerium.

Infobox: Weitere Informationen unter www.imbse-pwe.de. Anmeldungen persönlich, telefonisch im Quartiersbüro unter 0 28 41 / 88 48 490 oder per Mail an haak@imbse-gmbh.de.

Quelle: Moers – Pressestelle