Moers: Führung durchs Grafschafter Museum am kommenden Samstag

Zu einer Führung durch die Dauerausstellung lädt das Grafschafter Museum im Moerser Schloss (Kastell 9) am Samstag, 4. März, 11 Uhr, ein. Dabei geht es um „Die Herren von Moers und ihre Burg“. Anhand der Baugeschichte des Moerser Schlosses wird auch die Geschichte der Bewohner lebendig (Foto: pst). Vom ersten Wohnturm über die Ringmauerburg und Umbauten des Fabrikanten Wintgens in der Zeit des Biedermeiers bis zur heutigen Museumsnutzung spannt die Führung einen Bogen von knapp 800 Jahren. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, die Besucherinnen und Besucher zahlen lediglich den regulären Museumseintritt.

Infobox: Eintritt: Familien: 4,50 Euro, Erwachsene 3 Euro, Kinder ab 6 Jahre 1 Euro Dauer: etwa 60 Minuten

