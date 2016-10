Moers: Give-Box in Repelen wurde zur Müllkippe

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:55 Uhr

Über zwei Jahre klappte das „Geben und Nehmen“-Prinzip der „Give-Box“ in Repelen gut. Vielen Menschen nutzten das Angebot, stellten Dinge in den kleinen Schrank am Repelener Markt, die noch gut sind, und nahmen sich etwas heraus, das sie gebrauchen konnten. Doch in den letzten Wochen wurde die Give-Box immer mehr zur Müllkippe (Foto: privat). „Leute sind beobachtet worden, die gezielt dort hingefahren sind und Kisten mit Abfall aus dem Kofferraum ihres Autos dort abgestellt haben“, berichtet Mira Arnold vom Sozialraumteam Nord des Jugendamtes. Sie hatte das Projekt im Sommer 2014 mit Jugendlichen aus dem Moerser Norden initiiert. „Wir kamen mit der Pflege der Box nicht nach. Auch Bürger haben sich beschwert. Uns blieb keine andere Wahl, die Box dort abzubauen“, bedauert sie. „Aber vielleicht fällt uns noch was Schönes ein, um die Give-Box an einem anderen Ort weiterzuführen.“

Quelle: Moers – Pressestelle