Moers: Gut vorbereitet durch das Englisch-Abitur

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 15:18 Uhr

Abiturprüfungen bedeuten für viele Schülerinnen und Schüler vor allem eines: Prüfungsstress. Doch eine gründliche und intensive Vorbereitung hilft, diesen in Grenzen zu halten. Am zweiten Januarwochenende (Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Januar) bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort einen Intensivkurs im Fach Englisch an. Maximal zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereitet Ralf Günster, pensionierter Englischlehrer und Studiendirektor, auf die anstehenden Püfungen vor. Im Rahmen des Kurses werden die relevanten Themen und Schwerpunkte besprochen. Eine simulierte mündliche Prüfung bietet den Schülern zudem die Gelegenheit, das Gelernte anzuwenden. Der Kurs richtet sich an Schüler der Grund- und Leistungskurse. Veranstaltungsort ist die vhs Moers, Wilhelm-Schroeder-Straße 10.

