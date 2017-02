Moers: „Happy Dog Hour“ am 1. März im Grafschafter Museum

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 15:50 Uhr

Happy Dog Hour: Das Grafschafter Museum öffnet am Mittwoch, 1. März, ab 17Uhr eine Stunde für Hunde. Zur aktuellen Sonderausstellung „Haustiere. lieb & lecker“ hatte das Grafschafter Museum über Facebook die Moerser Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Fotos von und mit ihren Haustieren einzusenden. Die Resonanz war groß und so sind im Moerser Schloss nun Beiträge von Tierliebhabern zu sehen – die Zahl ist stetig steigend.Nach einem ersten Schnupperrundgang öffnet das Museum erneut die Türen für Besucherinnen und Besucher und ihre Hunde. Am Mittwoch, 1. März, ist die Einrichtung von 17 bis 18 Uhr auch für Vierbeiner geöffnet. Dasbedeutet am ersten Mittwoch des Monats gleichzeitig freien Eintritt.

Quelle: Moers – Pressestelle