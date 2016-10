Moers: Herbst-Kinderkleiderbörse in Kapellen

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:15 Uhr

Für die neue Jahreszeit brauchen viele Kinder neue Kleidung. Und die könnte man auf der Herbst-Kinderkleiderbörse der Kindertageseinrichtung Walter-Karentz-Straße 4 in Kapellen-Stockrahmsfeld finden. Am Samstag, 29. Oktober, 10 bis 13 Uhr, können die Besucher nach Lust und Laune stöbern. Auch Spielsachen sind im Angebot. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich in einer kleinen Cafeteria zu stärken. Die Standgebühren in Höhe von 8 Euro kommen der Einrichtung zugute.

Infobox: Telefonische Anmeldungen nimmt Sabine Knothe unter 0 28 41 / 88 55 70 entgegen.

Quelle: Moers – Pressestelle