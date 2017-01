Moers: Jugendfeuerwehr ist Zukunft der Freiwilligen Wehr

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 15:35 Uhr

„Der Ernst des Lebens“ hat für 13 junge Leute am Montagabend,

9. Januar, begonnen. 13 neue Mitglieder sind in der Feuerwache in der

Essenberger Straße offiziell in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen

Feuerwehr Moers eingetreten. Bürgermeister Christoph Fleischhauer,

Wehrführer Christoph Rudolph und die Leitung der Jugendfeuerwehr begrüßten

die jungen Ehrenamtler. „Schön, dass das Engagement für die Bürgerinnen

und Bürger nicht nachlässt“, freute sich der Bürgermeister. Bei vielen der

Neumitglieder liegt die Feuerwehrarbeit in der Familie: Bereits Vater oder

Mutter und sogar der Großvater sind dort aktiv. Auch der Wehrführer war

froh über das Engagement der Jugendlichen. „Die Zukunft unserer Wehr liegt

in der Jugendfeuerwehr“, so Rudolph. Er betonte auch, dass die Vereinigung

eine anerkannte Einrichtung der Jugendarbeit ist.

Spende von Karnevalsfreunden Holderberg

Neben Übungen zu verschiedenen Einsatzgeschehen, die auf die Arbeit in der

Freiwilligen Feuerwehr vorbereiten, stehen natürlich auch Spaß und

Kameradschaft im Mittelpunkt. Regelmäßig organisieren die Betreuer unter

anderem Ferienfreizeiten und die Teilnahme an Zeltlagern. Dazu kommt die

aktuelle Spende der Karnevalsfreunde Holderberg sehr gelegen. Der

Präsident und stellvertretende Bürgermeister Heinz-Gerd Hackstein hatte

auf der Jubiläumsveranstaltung des Vereins am Sonntag, 8. Januar, für den

Zweck gesammelt. Fast 600 Euro sind zusammengekommen. Der „Verein zur

Förderung des Feuerschutzes und der Jugendfeuerwehr in Moers“ unterstützt

die Jugendfeuerwehr regelmäßig. Sie wurde vor 38 Jahren von dem ehemaligen

Jugendwart und Feuerwehrmann Heinz Steinkamp gegründet. Die aktuelle

Leitung haben Jochen Lehmberg, André Cronenberg und Sarah Theres Vortmann.

Bürgermeister Fleischhauer und Wehrführer Rudolph bedankten sich an dem

Abend auch bei den drei Leitungskräften und den weiteren Betreuern für die

gute Arbeit im Sinne der Jugendlichen.

Quelle: Moers – Pressestelle