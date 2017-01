Moers: Junge Leute beginnen Ausbildung für Freiwillige Feuerwehr

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 15:28 Uhr

In ihr Ehrenamt sind sieben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Moers am Donnerstag, 12. Januar, gestartet. Sie haben an dem Abend offiziell den Truppmann-Lehrgang begonnen, der die Grundvoraussetzung für die Tätigkeit bildet. Alexander Bauer, Jordi Behnke, Sören Mundt, Julian Peter, Martin Plumhoff und Laura Isabell Stanke lernen in den kommenden zwei Jahren das Handwerkszeug der Freiwilligen Feuerwehr. Wehrführer Christoph Rudolph, Ausbildungsleiter Swen Braun sowie die Ausbilder Achim Sörgel und Achim Jaeck begrüßten die Nachwuchskräfte. Die Ausbildung erfolgt ausschließlich abends und an den Wochenenden. Im ersten Jahr erlernen die jungen Leute die nötigen Erste-Hilfe-Maßnahmen, die theoretischen und ersten praktischen Kenntnisse für den Brandschutz und die technische Hilfe. Die weitere praktische Ausbildung zum Brandschutz und technischen Hilfeleistung sowie Lehrgänge für Sprechfunk und Atemschutz folgen 2018.

Quelle: Moers – Pressestelle