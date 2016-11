Moers: Konzert Tasteninstrumente und Gesang an der Moerser Musikschule

Pressemeldung vom 8. November 2016, 16:23 Uhr

Am Freitag, 11. November, um 18 Uhr lädt die Abteilung Tasteninstrumente und Gesang der Moerser Musikschule zu einem Konzert in den Kammermusiksaal des Martinstifts (Filder Straße 126) ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm von der Frühklassik bis hin zur aktuellen Popmusik präsentieren fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler ihr Können am Instrument bzw. mit ihrer Stimme. Dabei werden Popsongs gesungen, Filmmusik auf dem Keyboard gespielt sowie teilweise hochvirtuose Sololiteratur für Klavier und Akkordeon vorgetragen. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Moers – Pressestelle