Moers: Kostenloses Angebot für Schulen: Schüler lernen schnelles Tippen

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 15:40 Uhr

Wer das Tastschreiben beherrscht, tippt schneller und fehlerfreier. Seit einigen Jahren bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort im Rahmen der Maßnahme „Weiterbildung geht zur Schule“ deshalb Tastschreibkurse an Moerser und Kamp-Lintforter Schulen an. Sie werden durch den Europäischen Sozialfonds gefördert. „Schülerinnen und Schüler erwerben durch das Tastaturtraining einen Vorteil für die spätere Berufslaufbahn“, erläutert vhs-Fachbereichsleiterin Kirsten Peters. „Und das Ganze ist zudem kostenlos. Nur eventuell genutzte Bücher müssen gekauft werden“, erklärt die Projektleiterin. „Wir haben so schon vielen Schulen die Möglichkeit bieten können, von dieser kostenlosen Maßnahme zu profitieren. Manche Schülerinnen oder Schüler haben so viel Spaß daran, dass sie den Kurs sogar mehrfach belegen.“ Aktuell kann die vhs im nächsten Schulhalbjahr noch einige Kurse einrichten.

Infobox: Weitere Infos und Anmeldung bei Kirsten Peters, Telefon 0 28 41 / 201-569.

Quelle: Moers – Pressestelle