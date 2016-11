Moers: La Signora kommt: „Die besten Knaller“ zum Frauentag 2017

Pressemeldung vom 17. November 2016, 15:13 Uhr

Carmela de Feo, „La Signora“ aus dem Ruhrgebiet, spricht, singt, tanzt – und präsentiert ihre „besten Knaller“ in Moers zum Internationalen Frauentag 2017. Der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen am 8. und 9. März im Kulturzentrum Rheinkamp (Kopernikusstraße 11) hat begonnen. „Man kann also schon jetzt beispielsweise ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Freundin, Frau, Schwester oder auch die Schwiegermutter kaufen. Die Tickets sind ab sofort in der Stadtinformation (Kirchstraße 27 a/b) zum Preis von 16 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr) erhältlich.

Feuer im Faltenrock Mit jeder Menge Feuer im Faltenrock, Dutt und Denkerstirn, Hirn, Charme und Schnauze will Carmela de Feo als „La Signora“ das Kulturzentrum in Rheinkamp zum Beben bringen. Sie kommt mit den erfolgreichsten und besten Nummern aus ihren verschiedenen Programmen. „Meine besten Knaller“ garantiert einen bunten Abend mit der kleinen und charmanten Italienerin aus dem Ruhrpott. Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte sich beeilen, denn die Polonaise durch La Signoras verrückte und aberwitzige Welt hat schon längst begonnen.

Infobox: Weitere Informationen bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Moers unter Telefon 0 28 41 / 201 – 332.

Quelle: Moers – Pressestelle