Moers: Leseratten treffen sich erneut zur Buchtauschbörse

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 15:53 Uhr

Mit dem Motto „Gib eins, nimm eins!“ kommen Leseratten und Bücherwürmer bei der Buchtauschbörse am Samstag, 17. Dezember, von 11 bis 13.30 Uhr voll auf ihre Kosten. Sie findet im Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, statt. Das Vorbereitungsteam der Moerser-Jugendbuch-Jury (MJJ) lädt ein, bereits gelesene Titel mitzubringen und diese gegen andere interessante einzutauschen. Das spart Platz im heimischen Bücherregal und ist kostengünstig. Die MJJ bittet darum, nur gut erhaltene Bücher mitzubringen. Sie will hiermit Leserinnen und Leser jeden Alters ansprechen, um somit ein möglichst breites Spektrum an Literatur zu bieten. Der Tausch erfolgt eins zu eins.

Quelle: Moers – Pressestelle