Moers: Linux für Einsteiger

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:56 Uhr

Im Zeitalter von Erpressungstrojanern und einer Virenschwemme gewinnt das freie (kostenlose) Betriebssystem Linux erheblich an Bedeutung. Als Server häufig in Gebrauch, kann es aber auch als Betriebssystem für private Computer eingesetzt werden. Einen Einstieg in das System bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort in einem Wochenendworkshop in Moers vom 13. bis 15. Januar.

Quelle: Moers – Pressestelle