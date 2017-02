Moers: Mit dem Laptop arbeiten

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:51 Uhr

Den eigenen Laptop beherrschen: Am Montag, 6. März, startet bei der vhs Moers – Kamp-Lintfort wieder der beliebte Kurs „PC-Grundlagen am eigenen Laptop“. Sie erhalten in Gruppen mit maximal acht Personen einen Überblick über das Betriebssystem (Windows 7, 8 oder 10, für Apple nicht geeignet), lernen mit Dateien und Ordnern umzugehen, um z. B. gespeicherte Dokumente wiederzufinden, und bekommen einen Einstieg in Word.

Quelle: Moers – Pressestelle