Moers: Monatsprogramm März 2017

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:37 Uhr

03. + 04.03.17; 18:00 Uhr, Halle Rock-it! Festival Konzert

Das Kultfestival der Moerser Musikszene zieht wieder zwei Tage lang junge Bands aus der ganzen Republik und ihre Fans ins Bollwerk 107.

Fr, 10.03.17, 20:00 Uhr, Kneipe Song Slam

Bei einer weiteren Ausgabe des Song Slams stellen sich wieder Songwriter_innen und Musiker_innen dem Urteil des Publikums. Sechs Minuten haben sie Zeit, mit selbstgeschriebenen Liedern die Herzen des Publikums zu erobern. Eine Zuschauer-Jury entscheidet und stellt so über mehrere Runden ihr Lieblingskonzert zusammen – selbstverständlich mit lautstarker Unterstützung des restlichen Publikums. Moderation: Christine Brinkmann und Helge Goldschläger Slammusiker_innen wenden sich an info@poesieschlacht.de

Nur Abendkasse: 5,- €/3,- €

11.03.2017, 20:00 Uhr, Halle Jan-Philipp Zymny „Kinder der Weirdness“ Lesung

Nachdem sein erstes Programm (Bärenkatapult!) eine willkürliche Expedition in die Untiefen des Unsinns darstellte, widmet sich Jan Philipp Zymny in seiner neuen abendfüllenden Soloshow mit dem Titel „Kinder der Weirdness“ der Seltsamkeit an sich und denen, die sie leben. Mit dem ihm eigenen absurd surrealen Humor, Energie und Fantasie stellt er all die großen Fragen wie: „Hä?“, „Was…ich…Warum?“ und „Wie sind Sie hier herein gekommen?“ Dabei sprengt er die Grenzen zwischen Theater, Comedy und Poetry Slam-Literatur, indem er die Bereiche nicht nur durchmischt, sondern oft auch noch gleichzeitig präsentiert, um dann selbst zu explodieren. Tiefgründiger Unsinn, außerirdische Traummusik, lustige Stand Up-Comedy, Streitgespräche mit einer Videoleinwand – das sind alles Dinge, die befremdlich klingen. Finden Sie selbst heraus, was es damit auf sich hat und werden Sie ein Kind der Weirdness.

Jan Philipp Zymny (*1993 in Wuppertal) ist Autor, Kabarettist, Stand Up-Komker und einer der bekanntesten und erfolgreichsten Poetry Slammer der Szene. Nicht nur gewann er 2013 und 2015 die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, sondern stand seit 2012 viermal in Folge im Finale dieses fünftägigen Literatur-Festivals. Weiterhin wurde er unter anderem 2013 mit dem NightWash Talent Award und 2016 mit dem Jurypreis des Prix Pantheons ausgezeichnet.

Seit August 2014 bereist er mit seinem ersten abendfüllenden Soloprogramm „Bärenkatapult!“ die deutschen Kleinkunstbühnen und tritt sowohl bei Comedy- als auch Kabarett-Veranstaltungen auf. In seiner Freizeit verdingt sich Jan Philipp Zymny als Erfinder, versucht die M-Theorie zu widerlegen und erledigt kleinere Schmiedearbeiten für die Reiterhöfe der Umgebung.

freie Platzwahl, Reihenbestuhlung

VVK 13,- € (zzgl. Geb.)

SA, 18.03.17, 18:00 Uhr, Halle Bollwerk 107 – Hardecorefest Konzert

Darauf wartet Moers schon lange: Das erste Bollwerk-Hardcorefest! Mit:

Risk it! https://www.facebook.com/RISKITHC

Coldburn https://www.facebook.com/coldburnfuckyou

AYS https://www.facebook.com/SoulWrecked

Slope https://www.facebook.com/slopehc

Blut Hirn Schranke https://www.facebook.com/bluthirnschranke

Keep them shut https://www.facebook.com/keepthemshuthc

Second Sight https://www.facebook.com/secondsighthc

VVK: 9,- € (zzgl. Geb.)

Sa, 25.03.17, 23:00, Halle Triebwerk Technoparty

Triebwerk, die fetteste Technoparty der Region, startet in die dritte Runde. Mit dabei: Joachim Spieth, der Labelfrontmann von „Affin“ (!), Tolga Plam und Tim Horn.

Nur Abendkasse: 7,- € Kneipenkultur

Mi, 01., 15. + 29.03.17, 20:00 Uhr, Kneipe Kickertreff Alle 14 Tage: Unser Kickerabend ist offen für Anfänger und Profis. Mittwoch ist Fußball-Tag, live bei uns am Tisch! Kontakt/Info: 0 28 41/781 9003 (Christian) kickern@bollwerk107.de Eintritt frei!

Di. 14.03.17, 19:30 Uhr, Kneipe Spieleabend Egal ob Brett-, Karten- oder Rollenspiele – Hier bist du richtig! Unterstützt durch: „DragonCats“

Eintritt frei!

Do. 16.03.17, 20:00 Uhr, Kneipe Jazz Session JazzAktiv und Gäste laden ein zur Jazz-Session mit Swing, Blues, Latin uvm. Eintritt frei!

Fr. 17.03.17, 20:00 Uhr, Kneipe Boots& Beer Special: St. Patrick’s Day Live: Andre Sinner & Der Butterwegge als Duo mit einer Mischung aus eigenen Stücken und stimmungsgeladenen Klassikern aus den Pubs der grünen Insel. Zudem wird feiertauglicher Folk-Punk-Rock aufgelegt und auch Jens & Hansi werden euch wie gewohnt mit dem einen oder anderen Titel aus den Bereichen Reggae, Northern Soul, Oi!, Punk, Ska, Streetpunk und Rocksteady beschallen! Der Eintritt ist frei und neben Guinnes & Killkenny gibt es auch wieder das gewohnte grüne Bier.

Mi, 22.03.17, 20:00 Uhr, Kneipe Quiz Wie klug seid Ihr wirklich? So findet Ihr’s heraus: Bildet Teams bis zu sechs Personen! Meldet Euch vor dem Abend in der Kneipe an! Beantwortet die Fragen richtig und gewinnt attraktive Preise! Anmeldung in der Kneipe: Dienstag bis Samstag ab 18:00 Uhr – Tel.:02841 – 169 257 8. Teilnahmegebühr: 1,- € pro Person

Fr. 24.03.17, 20:00 Uhr, Kneipe Jam Session Opener des Abends: Kultrekorder

Quelle: VFJK e.V.