Moers: OL/DIE-Kino zeigt „Die Spätzünder“ mit Jan Josef Liefers

Pressemeldung vom 10. Januar 2017, 16:02 Uhr

Eine prominent besetzte Komödie zeigt das OL/DIE-Kino am Freitag, 20. Januar, 10 Uhr im Atlantic Kinocenter (Haagstraße 60/Eingang über Neustraße). „Die Spätzünder“ mit Jan Josef Liefers und Joachim Fuchsberger ist ein österreichisch-deutscher Film aus dem Jahr 2010. Rocco, ein ziemlich erfolgloser Rockmusiker und Lebenskünstler, muss als Bewährungsstrafe einen sozialen Dienst in einem Seniorenheim abdienen. Sofort gibt es Differenzen mit der Heimleiterin und dem Pflegepersonal. Der Erkenntnisprozess, dass auch die alten Leute das Recht auf ein Leben in Freiheit haben, mündet schließlich in der Gründung einer gemeinsamen Rockband. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der „Runde Tisch offene Seniorenarbeit“ hat das OL/DIE-Kino initiiert.

Quelle: Moers – Pressestelle