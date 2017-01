Moers: „Senioren Helau!“ am 12. Februar

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 16:21 Uhr

Senioren können sich wieder auf „ihren“ Karneval freuen: Am Sonntag, 12. Februar, findet von 15 bis 18 Uhr der traditionelle Sparkassen-Seniorenkarneval im Kulturzentrum Rheinkamp (Kopernikusstraße 11) statt. Einlass ist um 14.30 Uhr. Veranstalterin ist die Sparkasse am Niederrhein in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Soziales der Stadt Moers. Karten sind ab sofort in der Stadtinformation, Kirchstraße 27a/b erhältlich (Öffnungszeiten: wochentags von 10 bis 17 Uhr, samstags bis 13 Uhr). Im Eintrittspreis von 10 Euro (mit Moers-Pass: 5 Euro) sind neben dem abwechslungsreichen Programm die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, die Aufbewahrung der Garderobe und ein Freigedeck (Kaffee und Kuchen) enthalten. Das Programm hat der Elfenrat Moers-Eick zusammengestellt. Unter anderem treten das Prinzenpaar Klaus II. und Jenny I., das musikalische „Duo Kosmac“, „Die Schnuckis“, die „Elfengarde“, „Expressive“ und die „Ruhrmatrosen“ (Tanz-Shows) sowie Komödiant Wolfgang Mette, Büttenredner „Der liebe Jung Andreas Dams“ und Lichtkünstler Ruud Koedooder auf.

Infobox: Taxifahrten für Menschen mit Behinderung (nur mit Berechtigungsausweis) können unter folgenden Rufnummern (gebührenfrei) frühzeitig gebucht werden: Taxi Mewis 0800 / 00 21 00 00, Taxi City-Car 0800 / 9 53 00 00, Taxi Fahrig 0800 / 7 44 44 33 oder Taxi Yanik 0800 / 09 99 29 99. Weitere Informationen zur Veranstaltung: Telefon 0 28 41 / 201-802 (vormittags).

Quelle: Moers – Pressestelle