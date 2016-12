Moers: Über 100 Einsätze für den Löschzug Stadtmitte

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 15:59 Uhr

Großes Lob und Beförderungen haben Mitglieder des Löschzugs Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Moers am Samstag, 10. Dezember, erhalten. Bei der Weihnachtsfeier hat Wehrführer Christoph Rudolph acht Kameraden befördert: David Birk, Malte Lucke, Alexander Mieczkowski, Frank Peter, Norbert Scheepers, Christian Schwarz, Benjamin Zilla und Marcus Walders. Bei allen Mitgliedern bedankte sich der Feuerwehrchef für die gute Zusammenarbeit und das Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Bisher hat der Löschzug in diesem Jahr 106 Einsätze erfolgreich bewältigt. Zudem haben die Wehrleute in vielen tausend Stunden ehrenamtlich Übungs-, Ausbildungs- und Arbeitsdienste geleistet.

Quelle: Moers – Pressestelle