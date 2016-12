Moers: Überraschungsbesuch bei Traditionsunternehmen

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 13:10 Uhr

Kurz vor der „Pension“ überraschte Bürgermeister Christoph Fleischhauer die Inhaber der Metzgerei Carl Bögner am Freitag, 23. Dezember mit einem kurzen Besuch. Annemarie und Karl Bögner geben ihr Traditionsunternehmen, das seit fast 120 Jahren besteht, Ende Dezember in neue Hände. Die Eheleute hatten das Unternehmen mit zwei Filialen und einem Marktstand 44 Jahre geführt. Fleischhauer Stadtoberhaupt dankte den beiden, dass über die lange Zeit für die Kundinnen und Kunden da waren. Die Metzgerei wurde 1897 von Großvater Carl Bögnerim schlesischen Patschkau gegründet. Seit den 50er Jahren ist das Unternehmen in Moers ansässig.

Quelle: Moers – Pressestelle