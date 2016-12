Moers: Väter entdecken Kita an der Walter-Karentz-Straße

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 15:54 Uhr

Geschminkte Väter und strahlende Kinder sorgten für reges Treiben in der Städtischen Kita an der Walter-Karentz-Straße in Kapellen. Papas, Opas und ihre (Enkel-)Kinder waren im November zum einmal pro Halbjahr stattfindenden Vater-Kind-Tag eingeladen. Im Rahmen einer Hausrallye erkundeten sie gemeinsam die Räumlichkeiten. Den Erwachsenen bot sich dabei die Gelegenheit, die Kindertagesstätte ihrer „Kleinen“ besser kennenzulernen. Eine besondere Freude für alle Teilnehmer war das gegenseitige Schminken bei einer Station der Rallye. Die Teilnahme wurde mit der goldenen Medaille aus Schokolade belohnt.

Quelle: Moers – Pressestelle