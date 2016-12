Moers: Veranstaltungsprogramm im Bollwerk 107 für den Februar 2017

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:09 Uhr

Nach dem großen Erfolg bei ausverkauftem Haus von Patrick Salmen im Mai 2016 freuen wir uns sehr darauf, dass der junge Slamer, Autor und Comedian am 04.02.17 auch mit seinem aktuellen Programm „Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute“ ins Bollwerk 107 kommt. Auch eine Schallplattenbörse Diggin‘ Vinyl darf im Februar nicht fehlen: 19.02.17 ab 12 Uhr in der Halle des Bollwerk 107. Am Ende des Monats stehen die Zeichen dann auf Karneval: Das legendäre Al Banana Festival aus Krefeld kommt als Al Bananarama Moers 2017 am 24.02.17 in die Nachbarstadt. Bei der schrägsten und alternativsten Karnevalsparty am Niederrhein, die eigentlich ein richtig gutes Konzert ist, der Mitglieder des „Mondo MashUp Soundsystem-Kosmos“ ist, wird es wild zugehen. Wenn einen Tag (25.02.17) später der Nelkensamstagszug durch Moers gerollt ist, versorgen ab 16 Uhr die DJ’s im Bollwerk 107 die Moerser Narren mit Karnevalshits, Pop, Trash und dem ein oder anderen Rock- Klassiker!

Quelle: VFJK e.V.