Moers: Vereine können ab sofort Osterfeuer anzeigen

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:55 Uhr

Die Anzeige von Osterfeuern ist ab sofort beim Fachdienst Ordnung der Stadt Moers möglich. Bis spätestens Freitag, 31. März, muss der Anzeigebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der Verwaltung eingegangen sein. Erlaubt sind ausschließlich Osterfeuer, die der Brauchtumspflege dienen. Dazu zählen keine Veranstaltungen von Privatpersonen, sondern nur von in der Ortsgemeinschaft verankerten, eingetragenen Vereinen, Organisationen und Glaubensgemeinschaften. Der Fachdienst Ordnung führt vor Ort stichprobenartig Kontrollen durch.

Eigene Sicherheit und Tierschutz beachten Die Stadt Moers bittet besonders darum, den Tierschutz zu berücksichtigen. Vor dem Anzünden muss das Holz umgeschichtet werden um Vögel, Igel, Mäuse und Kaninchen zu vertreiben. Für den Verbrennungsplatz sind volljährige Aufsichtspersonen nötig, die bis zum vollständigen Erlöschen von Feuer und Glut vor Ort bleiben müssen. Erlaubt ist nur unbehandeltes, naturbelassenes Holz in Form von Baum- und Strauchschnitt. Zudem rät die Stadt dazu, 100 Meter Abstand zu Wohngebäuden sowie Wald- und Naturschutzgebieten einzuhalten.

Infobox: Das Anzeigeformular und ein Merkblatt zu dem Thema sind auf der Startseite von www.moers.de zu finden. Weitere Fragen beantworten gerne die Mitarbeitenden des Fachdienstes Ordnung unter der Telefonnummer 0 28 41 / 201-985. Das ausgefüllte Anzeigeformular geht per Post an die Stadt Moers, Fachdienst Ordnung, Rathausplatz 1, 47441 Moers, wahlweise per E-Mail an uwe.eller@moers.de oder per Telefax an die Nummer 0 28 41 / 201-16638.

Quelle: Moers – Pressestelle