Moers: Verkehrsbehinderungen wegen Demo

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 15:16 Uhr

Wegen einer Demonstration kann es am Freitag, 16. Dezember, zwischen 17 und 19 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen. Nach einer Auftaktkundgebung am Moerser Bahnhof zieht die Gruppe über die Homberger Straße und Steinstraße zum Neumarkt. Angemeldet bei der Kreispolizei Wesel wurde die Versammlung nach dem Versammlungsgesetz vom Duisburger Verein „NAV-DEM e.?V.“. Dabei handelt es um einen Dachverband kurdischer Vereine in Deutschland.

Quelle: Moers – Pressestelle