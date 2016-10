Moers: Vortrag über den Hungerwinter 1816/17 am Niederrhein

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:15 Uhr

„…manche Familien mehrere Tage ohne Brodt in stiller Wehmuth verseufzen …“ Der Hungerwinter 1816/17 in Moers steht im Mittelpunkt eines Vortrags der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort am Donnerstag, 3. November, 19.30 Uhr. Verursacht durch einen Vulkanausbruch, der eine weltweite Klimakatastrophe nach sich zog, kam es auch am Niederrhein zu Wetterkapriolen, Missernten und Hungersnöten. Kälte und heftige Regenfälle sorgten im Sommer 1816 für einen Ausfall der Ernte und für einen dramatischen Anstieg der Brotpreise. Im Vortrag in Moers (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) werden die Zusammenhänge einer globalen Ursache mit den Auswirkungen und Gegenmaßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene dargestellt. Der Referent ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Preußen-Museums NRW.

Infobox: Die Teilnahme kostet 5 Euro (Abendkasse). Die vhs bittet um telefonische Reservierung unter 0 28 41 / 201-565.

Quelle: Moers – Pressestelle