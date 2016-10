Moers: Was verbindet Frauen verschiedener Kulturen?

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:42 Uhr

Die Integration von Menschen anderer Religionen und Kulturen ist ein großes Thema für Politik und Gesellschaft. Je mehr man über die verschiedenen Lebensweisen weiß, desto besser entwickeln sich das Verständnis und das gemeinsame Zusammenleben. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Moers veranstaltet im Rahmen des „FrauenForums“ am Samstag, 29. Oktober, 10 bis 15 Uhr, einen Workshop zur „Interkulturellen Kompetenz“. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, und ein besonderes Augenmerk wird auf die Rolle der Frauen in islamischen Kulturen gelegt. Mariya Lorke und Mehrnaz Koch-Kondazi, Referentinnen von ESE (Ethnologie in Schule und Erwachsenbeildung e.V.), werden den Tag als Referentinnen begleiten. Die Veranstaltung findet im SCI-Begegnungshaus, Hanns-Albeck-Platz 2, statt. Sie wird durch Fördermittel des Landesprogramms „Komm-An NRW“ zur Qualifizierung Ehrenamtlicher finanziert. Die Teilnehmerinnen müssen lediglich Verpflegungskosten in Höhe von 10 Euro selbst tragen.

Infobox: Anmeldung: gleichstellungsstelle@moers.de, Telefon: 0 28 41 / 201 -332.

Quelle: Moers – Pressestelle