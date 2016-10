Moers: Zur Ehrung von erfolgreichen Sportlern

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 11:51 Uhr

Am Dienstag, 18. Oktober 2016, um 16 Uhr im Rittersaal des Moerser Schlosses

Die erfolgreichen Olympia- bzw. Paralympicsteilnehmer Jürgen Wagner und David Behre ehrt Bürgermeister Christoph Fleischhauer mit einem Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt Moers.

Der Moerser Jürgen Wagner ist der erfolgreichste deutsche Volleyball-Trainer und war zum zweiten Mal bei den Olympischen Spielen als Trainer eines Beachvolleyball-Teams erfolgreich. In Rio holten seine Schützlinge Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in diesem Sommer die Goldmedaille. Läufer David Behre – aufgewachsen in Moers – holte bei den diesjährigen Paralympics Gold (4 x 100 Meter-Staffel), Silber (400 Meter) und Bronze (200 Meter).

Quelle: Moers – Pressestelle