Nettetal: 10. Nettetaler Weihnachstfrühstück mit dem Thema „Digitalsierung: Handel im Wandel“

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 14:31 Uhr

Das Thema „Digitalisierung: Handel im Wandel“ steht im Mittelpunkt des 10. Nettetaler Wirtschaftsfrühstücks am Mittwoch, 15. Februar, ab 7.30 Uhr. Auf Einladung der Stadt und Sparkasse Krefeld treffen sich wieder Nettetaler Unternehmen in der Akademie Heydevelthof und lassen sich erläutern, wie der digitale Wandel den Alltag und das Arbeitsleben verändert. Gerade der Handel steht hier vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Heinz-Peter Heggen (Bereichsleiter Medialer Service bei der Sparkasse Krefeld) wird erläutern, welche Antworten und Lösungen die Sparkasse Krefeld als Partner vor Ort hierzu für die Firmen zu bieten hat. Anmeldungen nimmt die Stadt bis zum 8. Februar unter Telefon 02153/898-8005 oder E-Mail unternehmensservice@nettetal.de entgegen. Falls mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Quelle: Stadt Nettetal