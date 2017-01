Nettetal: Hauptgewinner des Adventskalenderrätsels der Stadtbücherei Nettetal erhielt Preis

Pressemeldung vom 19. Januar 2017, 15:48 Uhr

Weihnachten ist zwar schon ein paar Tage vorbei, dennoch erhielt der ein oder andere Glückspilz auch Anfang des neuen Jahres noch ein Geschenk. Nicht, weil er im vergangenen Jahr so besonders brav gewesen wäre, sondern weil er im Dezember ausdauernd und treu am literarischen Adventskalenderrätsel der Stadtbücherei Nettetal teilgenommen hatte. Dort versteckte sich jeden Tag ein Zitat aus einem Bestseller hinter den 24 Türchen, jeden Tag konnte man sich per Internet oder direkt in der Bücherei am Rätsel beteiligen. Zwischen 50 und 70 richtige Einsendungen erreichten die Bücherei täglich. Daraus zog das Bücherei-Team jeden Abend einen Gewinner, so dass 24 Gewinner ihren Gewinn bereits in Empfang nehmen konnten. Hans Gotzen aus Kaldenkirchen wurde nun aus allen richtigen Einsendungen als Hauptgewinner gezogen. Er erhielt aus den Händen von Stadtbücherei-Leiter Ulrich Schmitter eine wunderschön gestaltete und fantasievoll illustrierte Märchenbuchausgabe des Froschkönigs von den Brüdern Grimm.

Der große Erfolg des literarischen Adventskalenders animiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek, sich auch für 2017 wieder 24 literarische Rätsel für den nächsten Adventskalender auszudenken.

Quelle: Stadt Nettetal