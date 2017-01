Nettetal: Schiedsperson gesucht

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 09:24 Uhr

Die Wahlzeit der Schiedsperson im Bezirk Nettetal II (Kaldenkirchen, Hinsbeck, Leuth) läuft ab. Interessierte Personen können sich um dieses Amt bewerben. Schiedspersonen sind für die außergerichtliche Streitschlichtung in bestimmten vermögens- und strafrechtlichen Angelegenheiten zuständig. Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt für die Dauer von fünf Jahren gewählt und von der Direktorin des Amtsgerichts vereidigt. Angesprochen sind Personen, die zwischen 30 und 70 Jahre alt sind, in einem der Ortsteile Kaldenkirchen, Hinsbeck oder Leuth wohnen und aufgrund ihrer Persönlichkeit zur Streitschlichtung besonders befähigt sind. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Bewerbungen sind bis zum 15. März an die Stadtverwaltung, Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal zu richten. Auskünfte erteilen Petra Peuten (Telefon 02153/898-3002) und Sibylle Opdenberg-Fleßer (02153/898-3000).

Quelle: Stadt Nettetal