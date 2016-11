Neuss: Arbeitsgruppe zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes startet mit umfangreichem Programm

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:50 Uhr

Die vom Rat der Stadt Neuss im September eingesetzte Arbeitsgruppe „Konsolidierung“ hat am vergangenen Freitag ihre Arbeit unter Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer aufgenommen. Ziel der zehnköpfigen Arbeitsgruppe aus Stadtverordneten aller Fraktionen ist, dem Finanzausschuss konkrete Vorschläge zum strukturellen Ausgleich des Haushaltes in Aufwendungen (Ausgaben) und Erträgen (Einnahmen) in einer Größenordnung von etwa 10 Millionen Euro zu unterbreiten. Hierzu wurden in der ersten Sitzung zunächst die zentralen Zielsetzungen und Schwerpunkte sowie ein umfangreiches Arbeitsprogramm der nicht-öffentlich tagenden Arbeitsgruppe festgelegt. In der nächsten Sitzung soll dann die Struktur des Haushaltes näher analysiert und Ansätze zur Haushaltskonsolidierung diskutiert werden. Die weiteren acht Sitzungen sollen dazu verwendet werden, die einzelnen Dezernate gezielt zu durchleuchten. Wesentliche Ertrags- und Aufwandsarten sollen aufgezeigt und anhand von Kennzahlen verglichen werden. Möglichkeiten zur Ertragssteigerung und Erhöhung der Kostendeckungsgrade von Einrichtungen stehen ebenso zur Diskussion, wie Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und Aufgabenverlagerung. Dabei sollen auch die Beteiligungsgesellschaften der Stadt Neuss in den Blick genommen werden. Die Arbeitsgruppe plant ihre Ergebnisse spätestens im Oktober 2017 vorzulegen.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit