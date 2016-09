Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:48 Uhr

Eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung des Clemens Sels Museums, „Der Limes in Novaesium – Vom Leben an der römischen Grenze“, bietet Kurator Dr. Carl Pause am Donnerstag, 22. September 2016, um 13 Uhr. Die Teilnahmegebühr inklusive Eintritt für die 30- minütige Kurzführung beträgt 3,50 Euro. Vor 2000 Jahren teilte eine Linie Europa in zwei Gebiete: Der Limes zog sich von Schottland über den Nahen Osten bis nach Afrika und markierte die Außengrenze des Römischen Reiches. Doch diese Grenze war keine undurchlässige Mauer: Nur an wenigen Abschnitten war sie mit Wällen und Palisaden befestigt. Tatsächlich war der Limes nicht nur militärisches Bollwerk, sondern auch Zone kulturellen Austausches. Die Ausstellung lässt einen kleinen Teil des großen europäischen Bauwerks wieder lebendig werden und fragt nach den Spuren des Limes in Neuss. Dabei geht es nicht nur um die baulichen Relikte, sondern auch um die Fragen, wie die Menschen in Novaesium mit dieser Grenze lebten.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit