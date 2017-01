Neuss: Infoabend für Existenzgründer

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 12:19 Uhr

Für alle, die sich mit dem Gedanken einer Existenzgründung tragen und noch am Anfang des Vorbereitungsprozesses stehen bieten das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss und die Wirtschaftsjunioren Neuss am Dienstag, 24. Januar 2017, 18.30 Uhr, einen Informationsabend an. Im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, werden mögliche Rechtsformen eines Betriebes, Steuern, Versicherungen, Finanzierung, öffentliche Fördermittel und Standortfragen erläutert. Im Anschluss an kurze Vorträge stehen erfahrene Praktiker für Fragen zur Verfügung, alle bei der Existenzgründung auftretenden Probleme können hier angesprochen werden. Der Infoabend wendet sich insbesondere an Personen, die sich selbständig machen wollen, also einen Betrieb neu gründen, übernehmen oder sich an einem Betrieb beteiligen wollen. Sie erhalten an diesem Abend kostenlos Informationen über grundlegende Fragen und Probleme bei der Gründung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen sind beim im Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss telefonisch unter der 02131/903110 erhältlich.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit