Neuss: Mit der VHS zur Polizei

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:35 Uhr

Die Volkshochschule bietet Bürgern an, sich am Mittwoch, 26. Oktober 2016, 18 Uhr, bei der Polizei fachkundig zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen zu informieren und beraten zu lassen. Ein Einbruch in die eigene Wohnung bedeutet für viele Menschen einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl und die (folgenschwere) psychische Belastung häufig mehr zu schaffen als der materielle Schaden. Dass man sich davor schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: mehr als 40 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist die Kreispolizeibehörde, Jülicher Landstraße 178. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-neuss.de oder unter der Rufnummer 02131/904151 möglich.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit