Neuss: Moscheebesuch mit der Volkhochschule

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:35 Uhr

Ein Bild von der Moschee in Neuss-Norf können sich Bürger bei einem Ausflug der Volkshochschule in das Bethaus am Donnerstag, 27. Oktober 2016, 17.30 Uhr, machen. Zudem haben sie die Möglichkeit, vor Ort mit Verantwortlichen und Besuchern zu sprechen. Die Moschee ist ein zentrales Element des islamischen Gemeindelebens und für Moslems der Ort, um zu beten und ihre Glaubensgemeinschaft zu pflegen. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist an der Schellbergstraße 25 in Neuss-Norf. Anmeldungen sind unter www.vhs-neuss.de oder unter der Rufnummer 02131/904151 möglich.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit