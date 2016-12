Neuss: Nachtsport in den Weihnachtsferien

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 09:58 Uhr

In den Weihnachtsferien bietet die Stadt Neuss Jugendlichen Sport nach 22 Uhr in verschiedenen Sporthallen an. Das Nachtsportangebot des Jugendamtes in Kooperation mit dem Stadtsportverband und dem SV Rosellen findet Freitag vor Heiligabend, 23. Dezember 2016, am Freitag, 30. Dezember 2016, sowie am letzten Freitag in den Ferien am 6. Januar 2017, von 22 bis 24 Uhr statt. In der Sporthalle des Gymnasiums Norf an der Eichenallee wird Basketball gespielt, in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums, an der Salierstraße/Ecke Plankstraße, auf der Neusserfurth Fußball. Ein weiteres Fußball-Angebot kann in der Geschwister-Scholl-Schule in Derikum, Lahnstraße 2-4 (Eingang von der Ruhrstraße aus), besucht werden. In Rosellen wird in der Sporthalle der St. Peter-Schule, Rosellener Schulstraße, Parcours angeboten. Jugendliche ab 14 bis 21 Jahren sind herzlichst eingeladen diese Angebote zu besuchen. Die Teilnahme ist kostenlos, mitzubringen sind Hallensportschuhe und angemessene Sportkleidung. Nach den Ferien gehen die Nachtsportangebote wie gewohnt jeden Freitag weiter.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit