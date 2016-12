Neuss: Neue Feuerwehrfahrzeuge für Rosellen und Norf

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 09:58 Uhr

Zwei neue Allround-Feuerwehrfahrzeuge hat Bürgermeister Reiner Breuer heute an die Löschzüge Norf und Rosellen übergeben. In seiner Rede betonte Breuer die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr für Neuss und den Willen der Stadt die Wehren mit modernen, auf neusten technischen Stand ausgerüsteten Fahrzeugen, auszustatten. Er dankte den Feuerwehrleuten für ihren Dienst zum Wohle der Neusser Bürgerinnen und Bürger, den die Stadt durch bestmögliche Ausstattung unterstützt. Vor der Übergabe der Schlüssel an die Wehrführer segneten Pfarrerin Angelika Ludwig und Monsignore Guido Assmann die beiden Feuerwehrfahrzeuge. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei HLF-20 auf MAN Fahrgestellen mit 290 PS und 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Die Mannschaftsbereiche sind für neun Mann ausgerüstet. Der Aufbau stammt von der Firma Rosenbauer, hat einen Wassertank für 2000 Liter und ist für Brandbekämpfung und andere technische Hilfeleistungen ausgerüstet. Neben Steck- und Schiebeleitern gibt es einen Lichtmast, hydraulische Rettungsgeräte wie Schere und Spreizer, Luftheber, Abseilgeräte, umfangreiches Werkzeug und weiteres Zubehör. Zur Eigensicherung der Mannschaft befinden sich Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum. Die neuen Fahrzeuge ersetzen ein 33 und ein 22 Jahre altes Löschfahrzeug.

Quelle: Stadt Neuss / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit